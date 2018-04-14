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Sakarya’ya şehit ateşi düştü!

Ağrı’da teröristlerce çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Ahmet Polat Baş’ın Sakarya’daki evine ateş düştü.

Sakaryaya şehit ateşi düştü!

14 Nisan 2018 19:00

Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde jandarma timlerince Ağrı Dağı bölgesindeki kırsal kesimde terör örgütüne yönelik yürütülen operasyon kapsamında bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışma sonrasında Uzman Çavuş Baş ağır yaralandı. Baş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederek şehit düştü. Şehit Baş’ın Karasu ilçesi Kuzuluk Mahallesi’ndeki oturan ailesine acı haber askeri yetkililerce verildi. Şehidin evinin önünde önlem amaçlı ambulans bekletilirken, baba ocağına Türk bayrağı asıldı.
Öte yandan şehit Baş’ın 4 kardeş olduğu öğrenildi.  

Remzi Şimşek
 

 

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