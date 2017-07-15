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Saklama kabından klima yaptı

Muş'ta aşırı sıcaktan bunalan gazeteci, saklama kabından klima yaparak serinlemeye çalışıyor.

Saklama kabından klima yaptı

15 Temmuz 2017 15:33

Kentte etkili olan sıcak havadan bunalan vatandaşlar ilginç yöntemlere başvurdu. İHA Muş Muhabiri Nejdet Armağan, hava sıcaklığının 38 dereceyi bulmasından dolayı kendi klimasını kendisi yaptı. 2 adet masaüstü soğutucuyu saklama kabının kapağına sabitleyen Nejdet Armağan, kabın içerisine attığı buzlarla el yapımı klima yaptı.

Yaptığı klimayla ilgili açıklamalarda bulunan Nejdet Armağan, aşırı sıcakların kendisini farklı arayışa sevk ettiğini söyledi. Büroda iki adet masaüstü soğutucu olduğunu dile getiren Armağan, "Soğutucuları çalıştırmama rağmen serinleyemiyordum. Çünkü fanlar, odadaki sıcak havayı üflüyordu. Ben de ilk olarak fanlar arkasına içerisinde buz olan su petleri koydum.

Bununla da istediğim serinliği alamayınca bir saklama kabı aldım. İlk olarak masaüstü fanları saklama kabının kapağına sabitledim. Daha sonra da saklama kabında 3 adet delik açtım. Akşam bürodan çıkmadan önce saklama kabına su koyup bunu buzluğa koyuyorum. Sabaha kadar istediğim oranda buz elde ediyorum ve saklama kabının kapağını kapatıp fanları çalıştırıyorum" dedi.

Yaptığı klimanın belli bir alanı soğuttuğunu ifade eden Armağan, "Çalıştığım büroyu tam anlamıyla soğutmak için bunun daha büyüğünü yapacağım. Bunun için ayaklı bir vantilatör arayışındayım. Bulursam, daha büyüğünü yapıp bulunduğum odayı istediğim oranda soğutmuş olacağım. Bu sayede bunaltıcı yaz sıcaklarından etkilenmeden rahat çalışma imkanım olacak" diye konuştu.

Klima fiyatlarının bin liranın üzerinde olduğunu da belirten Armağan, saklama kabından yaptığı klimanın 7,5 liraya mal olduğunu ifade ederek, "Elimde zaten iki adet masaüstü fan vardı. 7,5 liraya saklama kabı aldım ve az para harcayarak klima sahibi oldum. Oysa bir klima almaya kalksam bin liranın üzerinde para vermem gerekirdi" şeklinde konuştu. 

Uğur Ulu
 

Etiketler: saklama kabı


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