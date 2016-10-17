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’Saklı Düşler’ Pazartesi başlıyor

’Saklı Düşler’ programı Pazartesi’den (bugün) itibaren yeni yayın dönemine başlıyor.

Saklı Düşler Pazartesi başlıyor

17 Ekim 2016 16:21

’Saklı Düşler’ programı Pazartesi’den (bugün) itibaren yeni yayın dönemine başlıyor. Pazartesi’den Perşembe’ye her gece ’mutlu olmak zorundayız" diyen programın sunucusu Abdullah Gölbaşı, “Kitaplardan seçkilerle, birbirinden hit şarkılarla, bireysel gelişim yayınları ve özgün konularıyla derin sohbetleri ile gecelere ayrı bir renk katmakta. Ve Saklı Düşler bu gece yayında. Gölbaşı, yeni yayın dönemine Radyo Ritim’de bu gece 23.00 de başlıyor” dedi. “Gece programlarıyla 16’ncı yılına giren ’Saklı Düşler’, insanlar yorgun, insanlar mutsuz, insanlar umutsuz. Her gece sabah olunca güneş doğacak ve siz yeni bir güne uyanacaksınız ötelediğiniz ne varsa yapmak için uzun bir gününüz var" diyen Gölbaşı, ’Kadın mutluysa adam mutlu’ diye bir sloganı olduğunu belirterek, kadın güçlüyse toplum güçlüdür” ifadelerini kullandı.

Acılı, içli ve ağlak yayın yapmadığının altını çizen Abdullah Göbaşı, programı ile ilgili şunları söyledi: “Keyifli, neşeli, umutlu yayın yapıyorum. Arabesk ve çok ağır şarkılar çalmıyorum. Şiir okurken gözlerimi kırpıp ha ağladı ha ağlayacak modunda şiir okumuyorum. Çünkü her şiir ağlak okunmaz. Mevcut gece programlarından bu anlamda ayrılıyorum. Beni dinlerken insanlar gülümsesin ve öyle uyusun diye çabalıyorum. Her gün yeni bilgiler sunmak için haftada en az iki kitap okuyorum. Onlarca dergi ve saatlerce araştırma yapıp yayına öyle çıkıyorum. Yayında hiç internetten paylaşmıyorum. Son dönemlerde uzay çöplüğü oldu orası. Dikkat çekmek için ucuz ve gereksiz tartışmalara girmiyorum. Popüler olmak ve magazin dünyasında gözükmemek için azami çabayı sarfediyorum. Halil Cibran, Tagore vazgeçilmezimiz. Özellikle genç ve kadın dinleyicilerimiz çok fazla. Uzun lafın kısası ’Saklı Düşler Başlıyor’ bir kere dinleyin hep dinleyeceksiniz diyorum”.

Etiketler: abdullah gölbaşı, saklı düşler


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