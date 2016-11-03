Dünyanın dört bir yanındaki öğrencileri, suyu koruma ve su meselelerine karşı birlikte eyleme geçme yönünde teşvik eden ‘Su Kaşifi’ programında, Türkiye’yi Londra’da temsil eden İzmir Buca Şerif Tikveşli İlkokulu’nun Su Kaşifi ekibi, dünya birinciliğine layık görüldü.

Şerif Tikveşli İlkokulu Su Kaşifi Ekibi'nin başında bulunan ve projenin okul koordinatörlüğünü üstlenen Sınıf Öğretmeni Duygu Banu Sipahi proje yarışmasına yaptıkları birçok etkinlikle katıldıklarını ancak ödül kazanmalarında etkili olan en önemli projelerinden birinin görünür suyun dışında kullanılan ‘saklı su’ konusunda farkındalık oluşturmaları olduğunu söyledi.

"Bir pamuklu tişörtte 2 bin 700 litre su gizli

Saklı suyun kıyafetlerden kağıtlara kadar pek çok yerde kullanıldığına işaret eden Sipahi, “Çocuklarımız saklı suyu yani bir insanın yaşamını devam ettirebilmesi için yaptığı her faaliyette suyu bir şekilde tükettiğinin farkına vardı ve etrafta da bu farkındalığı oluşturmaya çalıştılar. Mesela bir pamuklu tişörtte 2 bin 700 litre su gizli olduğunu, saklı su olduğunu öğrendik. Yaptığımız alışverişlerde, aldığımız her bir tişörtte ne kadar çok su tükettiğimizin farkına vardık. Hatta okulumuzda bin 300 öğrencinin bir gün boyunca giydiği bir tek tişörtle o gün için ne kadar su tükettiğini araştırıp hesapladık. Bu bize gerçekten çok ilginç geldi" dedi.

Su tasarrufu için giysi almak yerine takas yapıyorla

Giysilerdeki saklı olan suyun miktarını azaltabilmek için de proje geliştirdiklerini anlatan Sipahi, "Eski giysilerimizi tekrar tasarlayıp onlardan yeni giysiler elde ettik. Bununla ilgili bir defile hazırladık ve bu defilemizi sunduk. Bunun dışında giyilebilir durumda olan ancak küçülen ya da giymekten sıkıldığımız giysilerin yenilerini almak yerine birbirimizle takas yapmaya başladık ki bu okul geneline de yayıldı. Okulumuzdaki bütün öğrencilerimiz giysi, oyuncak ve kitap takası yapmaya başladılar" ifadelerini kullandı. Proje koordinatörlerinden Bahar Şeneken de çok emek harcadıklarını ve onca bilinçli ülke arasında birinci olmalarının kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.

"Rüya gördüğümüzü sanarak inanamadık"

Birinci olduklarını duyduğunda sevinçten ne yaptığını hatırlamayan Şerif Tikveşli İlkokulu’nun Su Kaşifi ekibi öğrencilerinden 9 yaşındaki Muhammed Fatih Onan, "Arkadaşlarımızla birlikte çalışarak dünya birincisi olduk. Ben hiç beklemiyordum, yanımızda 50 kişi gelen bir ülke vardı. İlk önce onlar birinci oldu sandık, sonra baya bir şaşırdık. Oynadık, horon teptik, sonra ben arkadaşımın ensesine mutluluktan vurdum. Ne yaptığımı bile hatırlamıyorum" dedi.

Suyun bilincine vardıklarını belirten Su Kaşif ekibinden Sercan Karagöz (9) de herkese suyu kullanırken israf etmemeleri çağrısında bulundu. Dünya birincisi olduklarına o an inanamayan Karagöz "Ben öğretmenime ‘Rüya mı görüyorum?’ dedim. ‘Hayır, rüya görmüyorsun’ dedi. Ben inanamamıştım o zaman" ifadelerini kullandı.

"Ülkemizi Londra’da başarıyla temsil ettiler"

Buca İlçe Milli Eğitim Müdürü İlker Erarslan, aralarında Almanya, İngiltere, Fransa gibi birçok ülkenin katıldığı bir yarışmadan öğrencilerin başarıyla ayrılmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Birçok önemli ülkenin katıldığı bir yarışmadan, öğrencilerimizin dünya birincisi olarak dönmeleri bizim için büyük mutluluk oldu. Çok mutlu ve gururluyuz. Öğrencilerimiz çok büyük bir başarıya imza atıp, başarıyla ülkemizi Londra’da temsil ettiler. Bizler Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, çocuklarımıza akademik başarı hedeflerimizin yanı sıra çevrelerinde olup bitenlere karşı duyarlı olmalarını, sosyal sorumluluk çalışmalarına önem vermeleri noktasında teşvik edici bir tutum içerisindeyiz. Çocuklarımız yaşamımız için çok önemli olan su gibi bir hususta farkındalık ortaya koyan çok önemli projeye imza attılar" dedi.

Su Kaşif Program

8-14 yaş grubu öğrencilerinin su tasarrufu ve suya erişim konularında farkındalık kazanmasını hedefleyen Su Kaşifi Programı, iki yıldır Türkiye genelinde 200’ün üzerinde ilkokul ve ortaokulda uygulandı. Bu okulların Su Kaşifi ekiplerindeki 5 bin öğrenci, kendi okulları, aileleri ve çevrelerinde su bilinci oluşturmak için çeşitli projeler geliştirdi. Yaklaşık 30 bin kişiye ulaşan program ile iki yılda 1 milyon 200 bin metreküp (500 olimpik yüzme havuzunun suyuna eş değer) su tasarrufu gerçekleştirildi.

Mihrap Düzöz-Halil Karahan

İZMİR