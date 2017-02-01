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Saksağan köyünün nüfusu kışın 17'ye düşüyor

Edirne’nin Lalapaşa ilçesine bağlı Saksağan Köyü nüfusu kışın 17'ye düşüyor. En son 11 yıl önce çocuğun doğduğu köyde vatandaşlar, çok zor günler geçirdiklerini belirterek köye gelen misafirleri yoldan çevirip kahvede okey oynaması için ikna etmeye çalıştıklarını söylüyor.

Saksağan köyünün nüfusu kışın 17ye düşüyor

01 Şubat 2017 11:08
Saksağan Köyünün Nüfusu Kışın 17'ye Düşüyor - Tıkla İzle

Okey oynamak için 4’üncü kişiyi zor bulduklarını belirten 66 yaşında Ekrem Vardar, "4’üncü kişiyi bulamadığımız için okey oynayamıyoruz. 3 kişiyle oynamak da zevk vermiyor. Okey takımımız gıcır gıcır ama 4’üncü kişi yok. Bir misafir köye geldiği zaman okeye oturtuyoruz. Eğlenelim diyoruz" dedi.

"Bir sağılır ineğimiz olsun"
Köylerinde hayvan olmadığı için inek sütü bulmadıklarını ifade eden Vardar, "Topraklarımız zayıf. Bir şey kazanamıyoruz. Hayvanlarımız yok. Bize hayvan verilmesini istiyoruz, 3-5 tane. Bir sağılır ineğimiz olsun. Hayvan yok ki süt olsun. Uzak köylerden süt alıyoruz" dedi.

"Ben hiç hayatımda vali görmedim"
Hayatında vali görmediğini belirten Vardar, "Ben hiç hayatımda vali görmedim. Nereden göreyim. 10-15 senedir bir gelirse nereden göreyim. 2 senede bir kaymakam geliyor. Valiyi televizyonlarda görüyorum" şeklinde konuştu.

"11 yıl önce köyümüzde çocuk doğdu"
Köyün muhtarı Süleyman Çetin, köyde nüfusun az olduğunu belirterek, "Köyümüzde 9 kadın 8 erkek yaşamaktadır. 11 yıl önce köyümüzde çocuk doğdu. Siz düşünün, köyümüzün nüfusu az. Köyde yaşadığımız için kahveye geliyoruz. Okey oynayıp eğlenmeye kalksak 4 kişiyi tamamlayamıyoruz. Onun için durumumuz zor. Yazın nüfusumuz çoğalıyor ama iş zamanı olduğu için çok da vakit geçiremiyoruz. Hayvancılığımız iyice bitti. Köyümüzde bir tane sağılır ineğimiz yok. Süt ihtiyacımız olunca komşu köylerden alıyoruz. Sütümüz yok devletimiz bize uzun vadeli kredi verirse hiç olmazsa yaşamımızı sürdürürüz" ifadelerini kaydetti. 

Ergin Yıldız
 

Etiketler: köy, saksağan


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