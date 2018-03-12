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Sal sefasında can pazarı

Bursa’da sal sefasında mahsul kalan 5 kişi itfaiye ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla kurtarıldı.

Sal sefasında can pazarı
Sal sefasında can pazarı - Foto Galeri

12 Mart 2018 20:02
Sal sefasında can pazarı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesinde Mihraplı Parkı’nda meydana geldi. Havaların ısınmasını fırsat bilen 5 kişi, kiralık salla sefa sürmek istedi. Su seviyesinin yetersiz olması sebebiyle derenin ortasına saplanan salda mahsur kalanlar, telefonla polisi arayarak yardım istedi.

Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, itfaiye ekipleri salda mahsur kalanları kurtarmak için seferber oldu. Mahsur kalanlar çekilen çelik halata tutunarak kıyıya alındı. Kurtarma operasyonu sürüyor.  

Mesut Alan-Abdullah Çibir-Serkan Akkuş
 

Etiketler: bursa, sal

 

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