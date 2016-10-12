2015 yılının Kasım ayında Fransa’nın başkenti Paris’te farklı noktalarda terör saldırısı düzenlenmiş ve 130 kişi hayatını kaybetmişti. Paris saldırılarının kilit ismi olan ve Mart ayında Brüksel’de yakalanarak cezaevine konulan Salah Abdeslam’ın avukatları savunmadan çekildi. Abdeslam’ın avukatları Frank Berton ve Sven Marry, Abdeslam’ın ifade vermeyi reddederek susma hakkını kullandığı için savunmadan çekilme kararı aldıklarını duyurdu. Berton, "Artık konuşmayacağı ve susma hakkını kullanacağı sonucuna vardık. En başından beri, susma hakkını kullanması halinde davadan çekileceğimi söylüyorum" dedi. Abdeslam’ın 24 saat boyunca güvenlik kameraları tarafından izlendiğine dikkat çeken Berton, "Bu, siyasi bir kararın sonucudur" ifadesini kullandı.

Abdeslam’ın Belçikalı avukatı Sven Mary ise, hücre hapsinin Abdeslam’ın sessiz kalmasına neden olduğunu savunarak, "Gerçek kurbanlar, Paris saldırısının kurbanlarıdır. Bu nedenle bilmek hakları" ifadesini kullandı.

2015 yılının Kasım ayında gerçekleştirilen Paris saldırılarının baş şüphelisi olarak aranan Salah Abdeslam, Mart ayında Brüksel’in Molenbeek bölgesinde yakalanmıştı.