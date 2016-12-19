Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Karlov, Çankaya Belediyesi ile Rusya Büyükelçiliğinin ortaklaşa düzenlediği “Gezgin Gözüyle Kaliningrad’dan Kamçatka’ya Rusya” isimli sergide açılış konuşmasını gerçekleştirdiği sırada merkeze kendisini polis olarak tanıtarak girdiği iddia edilen 1.70 boylarında, siyah pardesülü, esmer bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırının ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve Özel Harekat polisleri gönderildi. Çağdaş Sanatlar Merkezi'ne operasyon gerçekleştiren Özel Harekat polisleri saldırıyı gerçekleştiren şahsı etkisiz hale getirirken, Büyükelçi Karlov’un kaldırıldığı Güven Hastanesinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalak, olayın meydana geldiği Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde incelemelerde bulunuyor.

Musa Erdoğan