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Saldırganın 3 akrabası gözaltına alındı

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’u öldüren saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş’ın Aydın’ın Söke ilçesinde yaşayan babası, annesi ve kız kardeşi gözaltına alındı. Saldırganın 1,5 ay önce nüfusunu Ankara’ya aldırdığı ortaya çıktı.

Saldırganın 3 akrabası gözaltına alındı

19 Aralık 2016 22:15

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a yönelik suikastın ardından saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş’ın ailesinin yaşadığı Aydın’ın Söke ilçesinde başlatılan operasyonlar sürüyor. Polis ve jandarma ekipleri, ilçenin tüm giriş ve çıkışlarında kontrol yapıyor. Cumhuriyet savcısının Altıntaş’ın ailesinin yaşadığı Söke’nin Çeltikçi Mahallesi’ndeki adresinde polis eşliğinde yaptığı arama sürüyor. İlçede başlatılan operasyon kapsamında gözaltına alınan Mevlüt Mert Altıntaş’ın annesi Hamidiye ve babası Esrafil Altıntaş ile bir giyim mağazasında çalışan kız kardeşi Seher Özeroğlu, sorgulanmak üzere Söke İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Nüfusunu Ankara’ya aldırmış
Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’ın 2014 yılında İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulundan mezun olduğu, Altıntaş ailesinin 2 ay önce Söke’nin Çeltikçi Mahallesi’ne yerleştikleri öğrenildi. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 2 gün resmi izne ayrılan Altıntaş’ın ise 1,5 ay önce nüfus kaydını Aydın’dan Ankara’ya aldırdığı ortaya çıktı. 

Levent Tuncer

Etiketler: Mevlüt Mert Altıntaş


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