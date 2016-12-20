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Saldırganın Söke’de gözaltına alınan 5 akrabası Aydın’a getirildi

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’u öldüren saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş’ın Söke’de gözaltına alınan 5 akrabası sorgulanmak üzere Aydın’a getirildi.

Saldırganın Sökede gözaltına alınan 5 akrabası Aydına getirildi

20 Aralık 2016 07:55
Saldırganın Söke’de gözaltına alınan 5 akrabası Aydın’a getirildi - Tıkla İzle

Saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş’ın Söke’nin Çeltikçi Mahallesi Mehmetçik Caddesi’nde bulunan evlerinde yapılan aramada gözaltına alınan annesi Hamidiye ve babası Esrafil Altıntaş ile kardeşi Seher Özeroğlu’nun yanı sıra soruşturmayla ilgili olarak gözaltına alınan biri bayan 2 akrabası daha Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki ilk sorgularının tamamlanmasının ardından Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi.

İki ayrı araçlar Çevik Kuvvet ekipleri eşliğinde İl Emniyet Müdürlüğü B hizmet binasına getirilen şüphelilerin emniyete girişleri esnasında geniş güvenlik önlemleri alındı. Araçtan inen polislerden bazılarının delil torbaları taşıdıkları görüldü.

Soruşturma kapsamında saldırgan polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın Ankara Yenimahalle'de yaşayan ev arkadaşı polis memuru S.B.’de Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevi başındayken gözaltına alınmıştı. 

Mehmet Barlas - Mehmet Sarıkaya
AYDIN 


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