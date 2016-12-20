Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Saldırganın Söke’deki evinde arama yapıldı

Saldırganın Söke’deki evinde arama yapıldı

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a yönelik suikastın ardından saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş’ın ailesinin yaşadığı Aydın’ın Söke ilçesindeki evde arama yapıldı.

Saldırganın Sökedeki evinde arama yapıldı

20 Aralık 2016 08:29

Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş’ın ailesinin yaşadığı Aydın’ın Söke ilçesi Çeltikçi Mahallesi Mehmetçik Caddesi’nde bulunan evde Cumhuriyet Savcısının polis eşliğinde yaptığı arama tamamlandı. Arama yapılan bölgede toplanan kalabalık, meraklı gözlerle olup biteni izledi.

Çeltikçi Mahallesi’ne 2 ay kadar önce taşındıklarını söyleyen Çeltikçi Mahallesi Muhtarı Önder Aşçı; “Duyduğuma göre Sarıkemer tarafından Söke’ye gelmişler. Katil zanlısı Mevlüt Mert Altıntaş’ın kayıdı bende yok. Bu ikamette kız kardeşinin de kaydı yok sadece anne ve babasının kaydı var. Kendi evleri, kira değil” dedi.

Levent Tuncer - Veysel Karahan


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara -1°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç