Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş’ın ailesinin yaşadığı Aydın’ın Söke ilçesi Çeltikçi Mahallesi Mehmetçik Caddesi’nde bulunan evde Cumhuriyet Savcısının polis eşliğinde yaptığı arama tamamlandı. Arama yapılan bölgede toplanan kalabalık, meraklı gözlerle olup biteni izledi.

Çeltikçi Mahallesi’ne 2 ay kadar önce taşındıklarını söyleyen Çeltikçi Mahallesi Muhtarı Önder Aşçı; “Duyduğuma göre Sarıkemer tarafından Söke’ye gelmişler. Katil zanlısı Mevlüt Mert Altıntaş’ın kayıdı bende yok. Bu ikamette kız kardeşinin de kaydı yok sadece anne ve babasının kaydı var. Kendi evleri, kira değil” dedi.

Levent Tuncer - Veysel Karahan