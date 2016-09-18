Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Şırnak Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı 48’inci Hudut Tugay Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Andaç hudut taburlarının unsurlarına saldırı hazırlığı içinde olan bölücü terör örgütü unsurları üzerine 17 Eylül 2016 saat 00.10 sularında ateş destek vasıtaları ile ateş açıldı ve ilk tespitlere göre 3 bölücü terör örgütü mensubu hazırlık içinde bulundukları alanda etkisiz hale getirildi.

Bbir grup vatandaşın ihbarı üzerine 48’inci Hudut Tugay Komutanlığı sorumluluk sahasında, hududun Irak tarafında metruk Kesta Köyü batısında bölücü terör örgütü mensuplarının bir kontrol noktası tesis ettiği ve bu güzergahtan ilerleyerek birliklere saldırı düzenleyecek diğer teröristleri yönlendirdikleri tespit edildi. İhbar üzerine, söz konusu hedef üzerine, bölgede bulunan 155 milimetre K/M obüsler ve 105 milimetre çekili obüsler marifetiyle aynı anda ateş toplaması yapılarak teröristler etkisiz hale getirildi, kontrol noktası olarak kullandıkları bina ve mevziler imha edildi.

Askeri kaynaklardan alınan bir diğer bir bilgiye göre ise, 48’inci Hudut Tugay Komutanlığının Ömerli Tepe bölgesinde operasyonda bulunan unsurlarına 17 Eylül 2016 saat 09.30 sularında 4-5 kişi olduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü unsurlarınca saldırı ateşi açıldı. Açılan ateşe misliyle karşılık verilmesi sonucu teröristler bölgeden kaçmış ve gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde 2 adet sırt çantası içine yerleştirilmiş halde 1 anti tank mayın, 1 EYP düzeneği ve 1 adet el dürbünü ele geçirildi.