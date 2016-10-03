TSK’dan yapılan açıklamada, Kars’ın Kağızman ilçesinde devam eden operasyonda; düzenlenen hava harekatı sonucu askeri birliklere saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen, aralarında bölge sorumlusunun da bulunduğu bölücü terör örgütü mensubu 5 terörist silahları ile birlikte (1 adet M-16 adet piyade tüfeği, 3 adet Kaleşnikof piyade tüfeği ve 1 adet Biksi makineli tüfeği) ele geçirildi.

Açıklamada, Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde düzenlenen hava harekatı ile saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 7 teröristin etkisiz hale getirildiği, söz konusu teröristlerce kullanıldığı tespit edilen mağara, barınak, sığınak ve silah mevzileri imha edildiği kaydedildi.

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde 4, Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde ise 2 saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Patlayıcı yüklü araç yakalanarak imha edildi

Ayrıca, Diyarbakır’ın Lice ilçesinde daha önce gasp edilen ve bombalı eylemlerde kullanılmak üzere hazırlanmış patlayıcı yüklü 1 adet aracın ele geçirilip imha edildiğini açıkladı.

Uğur Kan Yüksek