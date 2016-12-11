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Saldırı sonrası Çarşı'dan flaş karar!

Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı, Beşiktaş - Bursaspor maçı sonrası yaşanan hain terör saldırısına tepki göstermek için bir karar aldı.

Saldırı sonrası Çarşıdan flaş karar!

11 Aralık 2016 19:55

Vodafone Arena Stadı çevresinde Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından yaşanan hain terör saldırısı nedeniyle siyah beyazlı takımın taraftar grubu bir karar aldı.

Çarşı grubu, yaşanan terör olaylarına tepki göstermek amacıyla yürüyüş düzenleyeceğini açıklayarak 12 Aralık Pazartesi günü saat 19.03'te Vodafone Arena Stadı'na yürüyeceğini duyurdu.

İŞTE ÇARŞIDAN YAPILAN O AÇIKLAMA:

12 Aralık Pazartesi saat 19.03'te Kartal heykeli önünde toplanıp Beşiktaş Stadı'na yürüyoruz.
"Semt bizim, ülke bizim, aşk bizim" diyoruz.


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