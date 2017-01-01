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Saldırı tanığı futbolcu dehşet anlarını anlattı

İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısı sırasında gece kulübünde bulunan futbolcu Sefa Boydaş, yaşadıklarını anlattı.

Saldırı tanığı futbolcu dehşet anlarını anlattı

01 Ocak 2017 09:53

BBC Türkçe'ye konuşan futbolcu Boydaş saldırı anında yaşadıklarını "İnsanlar sağa sola kaçışıyordu. Vurulanları bırakın, bayılanlar da oldu olduğu yerde. Kız arkadaşım da bayıldı. Sırtıma alıp koştum" diye anlattı.

"Saat itibariyle en kalabalık saatlerdi. İçerisi bayağı kalabalıktı" diyen Boydaş, henüz bugün arkadaşlarıyla bu tür bir ihtimali konuştuklarını ama Reina gibi bir yerde böyle bir olayın olacağını akıllarına getirmediklerini söyledi.

Boydaş ayrıca "Oradan hemen çıkamadık, kimse çıkamadık. Polisler çok hızlı geldi ve herkesi kontrol altına aldı ve konuşabilenlerin ifadesini aldı" dedi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin saldırıda en az 35 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.


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