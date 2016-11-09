Başkale’nin İran sınırındaki Yavuzlar Mahallesi’ne giden ve içinde korucuların bulunduğu minibüs, PKK’lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla tarandı. Saldırıda korucular Hüsnü Keskin ve Ekrem Keskin ile emekli korucu Şahabettin Keskin şehit olurken, sivil Mehmet Demir ise hayatını kaybetti. Saldırıda yaralanan sivil Yusuf Demir ise kendi aracıyla Başkale Devlet Hastanesi’ne getirildi. Demir burada tedavi altına alınırken, çocuğu ise hastanede uzun süre kendine gelemedi. Bölgede güvenlik güçleri PKK’lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlattı.