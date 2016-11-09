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Saldırıda babası yaralandı, o kurtuldu ancak...

Van’ın Başkale ilçesinde korucuları taşıyan minibüse düzenlenen saldırıda 3 korucu ve 1 sivil şehit oldu. Saldırıda yaralanan şahıs hastaneye getirilirken, şahsın çocuğu ise uzun süre kendine gelemedi.

Saldırıda babası yaralandı, o kurtuldu ancak...

09 Kasım 2016 19:35
Van'da hain saldırı: 4 şehit - Tıkla İzle

Başkale’nin İran sınırındaki Yavuzlar Mahallesi’ne giden ve içinde korucuların bulunduğu minibüs, PKK’lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla tarandı. Saldırıda korucular Hüsnü Keskin ve Ekrem Keskin ile emekli korucu Şahabettin Keskin şehit olurken, sivil Mehmet Demir ise hayatını kaybetti. Saldırıda yaralanan sivil Yusuf Demir ise kendi aracıyla Başkale Devlet Hastanesi’ne getirildi. Demir burada tedavi altına alınırken, çocuğu ise hastanede uzun süre kendine gelemedi. Bölgede güvenlik güçleri PKK’lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlattı.

Etiketler: pkk, saldırı


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