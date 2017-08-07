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Saldırıda babasının üzerine kapandı kendi öldü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan babasını kurtarmak için üzerine kapanan askerden izne gelen genç hayatını kaybetti.

Saldırıda babasının üzerine kapandı kendi öldü

07 Ağustos 2017 14:10

Edinilen bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Osmaniye'de yaşayan Ekrem Yaybel'in vatani görevini yapan oğlu Mehmet Yaybel (21) askerden izinli olarak memleketi Osmaniye'ye geldi. Baba Yaybel askerden gelen oğlu ve diğer çocuklarını yanına alarak gezmek için Ceyhan'a geldi. Baba ve oğulları Ceyhan'da gezerken bir anda üstelerine ateş açıldı. Mehmet Yaybel silah seslerini duyunca babasının üzerine kapandı. Ağır yaralanan Mehmet Yaybel, kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olaydan sonra yaptığı çalışmada kanlı pusuyu S.Y., E.K. ve V.Y.'nin gerçekleştirdiğini silahı V.Y.'nin kullandığını tespit etti. Polis S.Y. ve E.K.'yı yakaladı. V.Y. ise aranıyor. Hayatını kaybeden asker ise yakınları tarafından alınarak Osmaniye'de toprağa verildi.
 

Etiketler: adana, Ceyhan


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