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Saldırıda hayatını kaybeden 4 sivil toprağa verildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki intihar saldırısında hayatını kaybeden 4 sivil toprağa verildi.


10 Ekim 2016 11:00

Şemdinli ilçesindeki Durak Hudut Bölük Komutanlığı önünde jandarma birlikleri tarafından yürütülmekte olan yol kontrol ve arama faaliyetleri esnasında gerçekleşen intihar saldırısı sonucunda 10 asker şehit olmuş, biri İranlı 5 sivil ise hayatını kaybetmişti. Patlamada hayatını kaybeden Şemdinli nüfusuna kayıtlı Bahri Fırat Üzümkıran’da, Oğuz Uysal Akbal’da, Sinan Erbaş Altınsu ve Yüksekova nüfusuna kayıtlı Selami Çevik de Gökyurt köyünde sabah saatlerinde toprağa verildi. İranlı Şemsettin Resai’nin cenazesinin İran’a gönderildiği bildirildi.

Hayatını kaybeden Oğuz Uysal’ın öğretmen olarak yeni atandığı öğrenilirken, Selami Çevik’in ise Yüksekova’da demir ustası olduğu belirtildi.

Etiketler: 4 sivil, hakkari, saldırı


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