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Saldırıda yaralanan Derik Kaymakamı Gaziantep’e getirildi

Mardin'in Derik ilçesinde, PKK'lı teröristlerce kaymakamlık binasına düzenlenen roketatarlı saldırıda yaralanan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk, 112 ambulans helikopterle Gaziantep’e getirildi.


10 Kasım 2016 17:01

Mardin'in Derik ilçesinde, PKK'lı teröristlerce kaymakamlık binasına düzenlenen roketatarlı saldırıda yaralanan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk, Mardin’den Gaziantep’e sevk edildi. 112 ambulans helikopter ile Gaziantep Kamil Ocak Stadı’na getirilen Safitürk, hazır bekletilen 122 acil sağlık ekipleri tarafından Dr. Ersin Arslan Araştırma ve Uygulama Hastanesine nakledildi. Başından ve göğsünden ağır yaralanan Safitürk’ün ameliyata alındığı öğrenildi.
Kaymakam Safitürk, Mardin’in Derik ilçe belediyesine kayyum olarak atanmıştı. Saldırıda, Safitürk ile birlikte 2 koruma polisi ve 2 sivil de yaralanmıştı.

Mustafa Çiçek
 


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