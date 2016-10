Suriye’nin Humus kentine bağlı Telbise kasabasına düzenlenen havan topu saldırısında yaralanan Aya isimli küçük bir kız çocuğunun babasını aradığı anlar izleyenleri göz yaşlarına boğdu. Alnından yaralanan Aya, hastanede gözyaşları içinde babasını araması an be an görüntülendi. Korku dolu bir halde etrafına bakınan Aya, dakikalarca banasını aradı. Küçük kız çocuğunun babasının saldırıda yaralı olarak kurtulduğunu ifade eden yetkililer, baba kızın hastanede bir araya geldiğini bildirdi.