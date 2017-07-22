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Saldırıya uğradığını iddia eden Avusturyalı kadın turist ortalığı birbirine kattı

Kuşadası’na tatil için gelen Avusturyalı 28 yaşındaki bir kadın turist saldırıya uğradığını iddia ederek önce oteli, ardından da hastaneyi birbirine kattı. Devlet Hastanesi’nde sakinleştirici vurulup gönderilen turist, hemen kapının önünde kendini yere attı.

Saldırıya uğradığını iddia eden Avusturyalı kadın turist ortalığı birbirine kattı

22 Temmuz 2017 14:05

Edinilen bilgiye göre, Avusturyalı 28 yaşında Kathren K. isimli Avusturyalı bir kadın turist tatil için Kuşadası’na gelip, Marina bölgesinde bir otele yerleşti. Öğleye doğru otelden çıkan Avusturyalı turist, akşam 22.00 sıralarında otele döndü. Otel yetkililerine saldırıya uğradığını söyleyen kadın turist, sinir krizleri geçirip otel odasında eşyaları yerlere savurmaya başladı. Otel yetkilileri bir yandan Avusturya Konsolosluğu’na haber verirken, bir yandan da 112 acil servise haber verilerek, Kathren K., Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastane de sinir krizleri geçiren ve saldırıya uğradım diye bağıran turiste nöbetçi doktor tarafından sakinleştirici iğne yapıldı. Hastane yetkilileri tarafından Avusturya konsolosluğu yetkililerine teslim edilen turist, tam hastane çıkışında kendini yere attı. Avusturya Konsolosluğu yetkilileri ve avukatı tarafından kadın turist bu kez özel bir hastaneye götürüldü. 

Zafer Hacısalihoğlu


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