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Saldırıya uğrayan Ebru Tireli: 'O anı hatırlamak istemiyorum'

Manisa’nın Turgutlu İlçesinde dün evinin yakınlarında spor yaptığı sırada kimliği belirsiz bir erkek tarafından saldırıya uğrayan 4 aylık hamile Ebru Tireli olayı saldırının yaşandığı parkta İHA’ya anlattı. Yakınları tarafından evinin önünde karşılanan Ebru Tireli ve ailesi gözyaşlarına hakim olamadı.

Saldırıya uğrayan Ebru Tireli: O anı hatırlamak istemiyorum

08 Aralık 2016 15:07
Saldırıya uğrayan Ebru Tireli: 'O anı hatırlamak istemiyorum' - Tıkla İzle

Olayın yaşandığı yerde gözyaşlarına boğulan ve konuşmakta zorlanan, Ebru Tireli: O Anı hatırlamak bile istemiyorum. Olay tam burada oldu. Düden bu yana çok arayan oldu arayan oldu ancak ben telefonumu eşime verdim. Kendisi konuştu. Şuan konuşamıyorum” dedi 

“En Ağır Cezaya Çarptırılsın” 

Saldırıya uğrayan Ebru Tireli’nin eşi olayın yaşandığı parkta olanları anlattı. Akın Tireli: “ Göründüğü gibi eşim ayakta durmakta bile zorlanıyor. Şimdi doktordan geldik, bebeğimiz çok şükür iyi durumda ancak eşimiz psikolojik durumu çok kötü. Benim tek istediğim bu şahıs biran önce yakalansın ve en ağır cezaya çarptırılsın. Bu tür olaylar artık bir son bulsun. Dünden buya, Devlet nezrinde, siyasi anlamda ve emniyet yetkilileri dahil, çok arayan destek olan oldu kendilerine teşekkür ederiz. Ayrıca sosyal medyada bize karşı verilen destekten dolayı herkese teşekkür ederim” dedi. 

Ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Manisa İl Müdürü Murat Konan'da aileyi ile irbita geçti. Saldırıya uğrayan Ebru Tireli'ye psikososyal destek vereceklerini ifade etti ve davaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının müdahil olacağını belirtti.  


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