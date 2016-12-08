Olayın yaşandığı yerde gözyaşlarına boğulan ve konuşmakta zorlanan, Ebru Tireli: O Anı hatırlamak bile istemiyorum. Olay tam burada oldu. Düden bu yana çok arayan oldu arayan oldu ancak ben telefonumu eşime verdim. Kendisi konuştu. Şuan konuşamıyorum” dedi

“En Ağır Cezaya Çarptırılsın”

Saldırıya uğrayan Ebru Tireli’nin eşi olayın yaşandığı parkta olanları anlattı. Akın Tireli: “ Göründüğü gibi eşim ayakta durmakta bile zorlanıyor. Şimdi doktordan geldik, bebeğimiz çok şükür iyi durumda ancak eşimiz psikolojik durumu çok kötü. Benim tek istediğim bu şahıs biran önce yakalansın ve en ağır cezaya çarptırılsın. Bu tür olaylar artık bir son bulsun. Dünden buya, Devlet nezrinde, siyasi anlamda ve emniyet yetkilileri dahil, çok arayan destek olan oldu kendilerine teşekkür ederiz. Ayrıca sosyal medyada bize karşı verilen destekten dolayı herkese teşekkür ederim” dedi.

Ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Manisa İl Müdürü Murat Konan'da aileyi ile irbita geçti. Saldırıya uğrayan Ebru Tireli'ye psikososyal destek vereceklerini ifade etti ve davaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının müdahil olacağını belirtti.