‘Salı SALLANIR’, ‘Çarşamba çarşafa dolanır’ repliğinin olduğu Kemal Sunal filmi hangisidir?

Bu akşamki hadi yarışması merakla bekleniyor. Peki Hadi yarışmasının bugünkü ipucusu açıklandı mı? İpucu; Hadi yarışmasının bu akşamki bölümünün ipucusu yayınlandı.‘Salı sallanır’, ‘Çarşamba çarşafa dolanır’ repliğinin olduğu Kemal Sunal filmi hangisidir?

Kemal Sunal’ın içinde ‘Salı sallanır’, ‘Çarşamba çarşafa dolanır’ repliğinin geçtiği film, Salako’dur. İşte Salako filminin konusu ve detayları...

SALAKO FİLMİNİN KONUSU

Emine’yi babası sevmediği bir adamla evlendirmeye çalışır. Emine ağanın kızıdır ve babasına karşı gelmek neredeyse imkansızdır. Emine kaçmak ister ama dağlara tek başına gidemez ve kimse Emine’yi kaçırmaya cesaret edemez. Emine Salako ile kaçmayı tercih eder ve Salako, Emine’ye aşıktır ve onunla beraber dağlara kaçarlar. Emine ise Salako’yu her gün oyalar ve sonunda eski sevgilisi Hamido’ya kavuşur ama Hamido, Emine’yi reddeder ve babasına yollamak ister. Emine tekrar Salako ile dağlara kaçar. Salako ise Hamido’yu öldürür ve kasabanın eşkıyası olur. Salako filmi Çatalca İnceğiz mağaraları ile çatalcanın kestanelik ve Örcünlü köylerinde çekilmiştir.

FİLMLE AYNI İSİMDE FİLMİN İÇİNDE ÇALAN ŞARKI NEDİR?

Salako filminde çalan şarkı Urfalı Babi’ye aittir. Şarkının ismi filmle aynı olup Salako’dur.