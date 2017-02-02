Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Salih, arkadaşları tarafından toprağa gömülmüş!

Salih, arkadaşları tarafından toprağa gömülmüş!

Aydın'da geçtiğimiz hafta 20 yaşındaki Salih Yılmaz'ın toprağa gömülü vaziyette bulunmasının ardından çalışama başlatan jandarma, gencin birlikte uyuşturucu madde aldıkları arkadaşları tarafından toprağa gömüldüğünü belirledi.

Salih, arkadaşları tarafından toprağa gömülmüş!

02 Şubat 2017 17:11

 Salih Yılmaz'ın aşırı miktarda bonzai adı verilen uyuşturucu madde aldıktan sonra cesedi bulunan bölgede öldüğünü itiraf eden arkadaşları, cesedi de korktukları için gömdüklerini itiraf ettikleri öğrenildi.
Aydın’ın Efeler ilçesi Danişment köyü Bozyer mevkiinde 26 Ocak 2017 tarihinde toprağa gömülü olarak bulunan Salih Yılmaz’ın ölümü ile ilgili A.B.S. ve H.B isimli iki şüpheli Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından gözaltına alındı. A.B.S. ve H.B isimli iki şüpheli olayı itiraf ederek, olay günü Salih Yılmaz’la beraber Bonzai içtiklerini, Salih Yılmaz’ın bonzai içtikten sonra fenalaşıp hayatını kaybettiğini ve daha sonra olay yerine tekrar gelerek Salih Yılmaz’ın cesedini gömdüklerini söylediler.

26 Ocak 2017 günü Efeler ilçesi Danişment köyü Bozyer mevkiinde toprağa gömülü vaziyette bulunan Salih Yılmaz’ın ölümü ile ilgili soruşturmasına devam eden Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı asayiş timleri, Salih Yılmaz’ın son olarak A.B.S. ve H.A isimli iki kişi ile görüştüğünü tespit etti. Salih Yılmaz’ın A.B.S. ve H.A. ile önce bonzai aldıkları ardından cesedin bulunduğu bölgeye gittikleri öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler ilk ifadelerinde 27 Kasım 2017 tarihinde bonzai adlı uyuşturucu satın aldıklarını, Salih Yılmaz’ın aşırı dozda kullandığını, bunun üzerine kusmaya başladığını ve sonrasında hareketsiz kaldığını, nabzının atmadığını, panik yaparak korktuklarını ve Danişment köyü Bozyer mevkiinde cesedi bıraktıklarını, korkudan olayı kimseye söylemediklerini, aynı mevkiye tekrar gittiklerini, korkudan mezar kazarak gömdüklerini itiraf ettiler.
Yakalanan A.B.S. ve H.A isimli şüpheliler adliyeye sevk edildi. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!