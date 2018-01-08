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Salih Uçan askeri kampta

Fenerbahçe’nin sezon başında İsviçre ekibi Sion’a kiraladığı milli futbolcu Salih Uçan, takım arkadaşları ile birlikte devre arası hazırlıklarını askeri kampta gerçekleştiriyor.

Salih Uçan askeri kampta

08 Ocak 2018 15:01

Sezon başında Fenerbahçe’den Sion’a giden 24 yaşındaki futbolcu Salih Uçan, devre arası hazırlıklarını askeri kampta geçiriyor.

Uçan’ın forma giydiği Sion'un ligin ilk yarısını son sırada bitirmesi nedeniyle Başkan Christian Constantin, futbolcularını cezalandırarak askeri eğitime gönderdi.

Gece açık havada kalma gibi sert koşulların bulunduğu askeri kampta futbolcuların aileleriyle görüşmelerinin de kısıtlandığı belirtildi.

Ayrıca bu zorlu eğitime takımdan bir kişinin dahi geç kalması halinde herkesin cezalandırılacağı da açıklandı.

Sion Başkanı Christian Constantin, takımının ligin ilk yarısını son sırada tamamlaması halinde futbolcuları askeri kampa tabi tutacağını daha önce dile getirmişti. 

 

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