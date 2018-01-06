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Salihli Belediyespor farklı kazandı

Salihli Belediyespor ikinci devrenin ilk haftasında kendi sahasında konuk ettiği Mütevellispor’u 6-0 yendi.

Salihli Belediyespor farklı kazandı

06 Ocak 2018 22:50

Manisa Süper Amatör Küme B Grubu’nun lideri Salihli Belediyespor, 2. devrenin ilk haftasında Saruhanlı ekibi Mütevellispor’u konuk etti. Ramiz Turan Stadı’nda oynanan, Hüseyin Gökberk Arslan, Serkan Öksüz ve Kamil Dinçer hakem üçlüsünün yönettiği maçta Salihli Belediyespor rakibi Mütevellispor'u 6-0 yendi. Maçta Yeşil-beyazlı ekibi farka taşıyan golleri ise Muhammed (2), Ümit (2), Gökçe ve Kadir attı.

Galibiyetten dolayı futbolcularını kutlayan Teknik Direktör Adem Başaran, “İkinci devreye galibiyet ile başladık. Önümüzdeki maçlarda da bu galibiyetleri art ardına alıp, sezon sonunda BAL hedefimize ulaşmak istiyoruz” dedi.
Salihli Belediyespor aldığı bu farklı galibiyet ile puanını 25’e yükseltip liderliğini sürdürürken, konuk ekip Mütevellispor ise 7 puanda kaldı.

Behzat Akcan
 

 

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