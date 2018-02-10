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Salihli, filede Bayramiç’i rahat geçti

Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, ligin 21. haftasında konuk ettiği Yeşil Bayramiç'i 3-0 mağlup etti.

Salihli, filede Bayramiçi rahat geçti

10 Şubat 2018 23:27

Türkiye Bayanlar Voleybol 1.Ligi A Grubu'nda mücadele eden Salihli Belediyespor, kendi sahasında oynadığı maçta Yeşil Bayramiç’i set vermeden 3-0 yenerek, ligde 10. galibiyetini alıp, puanını da 31’e yükseltti.

Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Belediye Başkanı Zeki Kayda, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Salihli Belediyespor Kulüp Başkanı Serkan Sözer ve sporseverler izledi. Rakibi karşısında maç boyunca üstünlüğünü sürdüren yeşil-beyazlı ekip, ilk seti 25-19, ikinci seti 25-14 ve son seti de 25- 20 alıp, sahadan 3-0’lık net sonuçla ayrılan taraf oldu. Yeşil-beyazlı ekip, bu galibiyet ile puanını 31’e yükseltirken, Yeşil Bayramiç ise 12 puanda kaldı. Karşılaşmanın ardından Baş Antrenör Kürşad Çetin, Yardımcı Antrenörler Murat Benekli, Çağlar Çiftçioğlu ve Burak Girişgün’ü kazandıkları galibiyetten dolayı tebrik eden Belediye Başkanı Zeki Kayda, başarılarının devamını diledi.

Behzat Akcan
 

 

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