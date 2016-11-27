İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Ahmet Yesevi Polis Merkezi Amirliği'nde görevli Salihlili Polis Memuru Ömer Kılıç (35), 18 Kasım’da motosikletiyle görev esnasında Sultanbeyli ilçesinde kaza sonucu ağır yaralandı. Polis memuru Kılıç, tedavi gördüğü Pendik Özel Yüzyıl Hastanesi’nde yaşam mücadelesini kaybederek, şehit oldu. 1 çocuk babası şehit polis memuru Kılıç için memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Şehit babaya son dokunuş

Şehit Polis Memuru Ömer Kılıç'ın naşı cenaze töreni öncesi trafik kazasında hayatını kaybeden babası Hasan Kılıç'ın Aksoy Mahallesi’ndeki evine getirilerek helallik istendi. Şehidi burada 3 yaşındaki oğlu Eymen Kılıç, eşi Burcu Kılıç, annesi Saime Kılıç, ağabeyi Mustafa Kılıç ve çok sayıda vatandaş karşıladı. Burada okunan duaların ardından şehit polis memuru Kılıç için helallik istendi. Helallik istendikten sonra şehit babasının tabutunun yanına getirilen 3 yaşındaki Eymen Kılıç, babası Ömer Kılıç'ın tabutuna dokunarak son kez veda etti.

Şehidi binlerce vatandaş uğurladı

Şehit Polis Memuru Ömer Kılıç için Salihli Hamidiye camiinde öğle namazı ardından cenaze töreni düzenlendi. düzenlenen cenaze törenine başta Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer olmak üzere MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, Manisa Tugay Komutanı Albay Şefik Güvenç, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Rıza San, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşcı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Alşen ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin oğlu kuzeni ile oyun oynadı

Şehit Kılıç'ın cenazesi camiye getirilmesinin ardından tabutun yanına gelen eşi Burcu Kılıç ve annesi Saime Kılıç ile yakınları uzun süre gözyaşları döktü. Cenaze töreni öncesi camiye getirilen şehidin oğlu 3 yaşındaki Eymen Kılıç ise hiç bir şeyden habersiz 3 yaşındaki kuzeni Veli Mete Önder ile oyunlar oynadı.

Şehit Polis Memuru Ömer Kılıç’ın öz geçmişinin okunmasının ardından burada kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları içerisinde resmi törenle uğurlanarak Salihli Asri Mezarlığında toprağa verildi.

Behzat Akcan

