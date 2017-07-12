Salihli ve Kula'da İHA'nın 15 Temmuz fotoğrafları sergilendi

Manisa'nın Kula ve Salihli ilçelerinde 15 Temmuz Şehitleri’ni Anma, Demokrasi ve Milli Beraberlik günü kutlama etkinlikleri çerçevesinde İHA'nın 15 Temmuz darbe girişimi gecesi çektiği fotoğraflar sergilendi. İHA tarafından hazırlanan "Oradaydık. Unutmadık, Unutturmadık" konulu 15 Temmuz Fotoğrafı Sergisi, Manisa’nın Salihli ilçesinde mehteran eşliğinde açıldı. Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından ilçede demokrasi nöbetlerinin tutulduğu meydan olan Demokrasi ve Milli Birlik Meydanı’nda açılan sergide 62 fotoğraf yer aldı. Gün boyu açık kalan “Oradaydık, unutmadık, unutturmadık” adlı fotoğraf sergiye vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, İHA Manisa Muhabiri Aykut Yeniçağ, serginin açılışına katılan Salihli Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu, Salihli Belediye Başkanvekili Mahmut Süreyya Karaoğlu ve beraberindekilere sergiyi tanıttı. Sergideki fotoğrafları inceleyen Başkanvekili Karaoğlu Türkiye Cumhuriyeti tarihinde istenmeyen olayların yaşandığı 15 Temmuz gecesine ait fotoğraflarla o anı yeniden yaşatan İhlas Haber Ajansına teşekkür etti. Kaymakam Turgut Çelenkoğlu ise “Öncelikle İhlas Haber Ajansına teşekkür ediyorum. Bilindiği gibi 11-16 Temmuz arası Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde programlar tertip ediyoruz. Salihli’de bugün ikinci anma programımızı gerçekleştiriyoruz. İHA’nın desteği ile burada sergi açıldı. Sergide o günün dehşetini anlatan fotoğraflar burada sergilendi. Bizde o günü unutturmayacağız. İnşallah milletimiz böyle hain darbeyi bir daha yaşamaz” dedi.

Demokrasi ve Milli Birlik Meydanı’nda açılan sergiye Salihli Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu, Garnizon Komutanı Binbaşı Kamil Karameşe, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Belediye Başkan Vekili Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşcı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Alşen, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç, MHP Salihli İlçe Başkanı Mehmet Akın, İHA Manisa Muhabiri Aykut Yeniçağ ile oda başkanları, daire müdürleri ve şehit yakınları katıldı.

İHA'nın 15 Temmuz fotoğrafları Kula'da sergilendi

Kula Kaymakamlığı tarafından 15 Temmuz Şehitleri’ni Anma, Demokrasi ve Milli Beraberlik günü kutlama etkinlikleri çerçevesinde Şehit Ömer Halisdemir ve Yunus Emre Kent meydanı Kültür Merkezinde, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerinin 15 temmuz hain darbe girişimi sırasında çektikleri fotoğraflar sergilendi. Serginin açılışının yapılmasının ardından İHA Manisa İl Temsilcisi Önder Aydın tarafından protokol üyeleri ve vatandaşlara sergide yer alan fotoğraflar tanıtıldı. Sergiyi inceleyen Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, "Öncelikle böylesine önemli ve güzel sergiyi bizlere sunduğu için İhlas Haber Ajansı’na teşekkür ediyorum. O günleri bize canlı canlı yaşatıyor. Tabii ki 15 Temmuz alçak darbe girişiminin birinci yıl dönümünü yaşıyoruz ve bunun arifesindeyiz. İnsanların kendilerini tankların önüne attığı, kurşunlara kafa tuttuğu özgürlükleri ve demokrasi adına da göğsünü siper ettiği bir günden bahsediyoruz. Milletimiz salalar ile susturulan bir darbe yaşattı bizlere. Allah hiç birimizi vatansız, bayraksız ve de ezansız bırakmasın. İçimizdeki hainlere de hiçbir zaman fırsat vermesin" dedi.

İHA tarafından o kara gecede yaşananların sergilendiği fotoğraf sergisinin açılışına Kula Kaymakamı Osman Güven, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Kula İlçe Emniyet Müdür vekili Ahmet Ömerbeyoğlu, İHA Manisa Temsilcisi Önder Aydın, Ak Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, sivil toplum kuruluş başkanları, kamu kurum ve kuruluş daire amirleri, siyasi parti yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Behzat Akcan - Hasan Yiğen