Edinilen bilgiye göre; Salihli’de Fetullahçı Terör Örgütü'nün FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonları kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı’nda görevli 18 öğretmen göz altına alındı. Emniyette yapılan sorgulamanın ardından Salihli Adliyesine sevk edilen öğretmenlerden Ali A., Ali Ü., Erdoğan A., Ertan Y., Hasan Ç., Mehmet A., Mehmet K., Muammer K., Mustafa Ş., Mustafa Ü., Özgür D., Sezi I., İbrahim D., Fatih A. ve Mustafa U. tutuklanarak Salihli T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, Ali S. ve İbrahim U. mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. Nuray Ü. ise Cumhuriyet Başsavcılığınca serbest bırakıldı.

Öte yandan, 18 öğretmenin daha önce Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açığa alınarak meslekten ihraç edildiği öğrenildi.

Behzat Akcan