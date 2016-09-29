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Salihli’de FETÖ soruşturmasında 15 öğretmen tutuklandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan 18 öğretmenden 15'i tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Salihlide FETÖ soruşturmasında 15 öğretmen tutuklandı

29 Eylül 2016 15:32

Edinilen bilgiye göre; Salihli’de Fetullahçı Terör Örgütü'nün FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonları kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı’nda görevli 18 öğretmen göz altına alındı. Emniyette yapılan sorgulamanın ardından Salihli Adliyesine sevk edilen öğretmenlerden Ali A., Ali Ü., Erdoğan A., Ertan Y., Hasan Ç., Mehmet A., Mehmet K., Muammer K., Mustafa Ş., Mustafa Ü., Özgür D., Sezi I., İbrahim D., Fatih A. ve Mustafa U. tutuklanarak Salihli T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, Ali S. ve İbrahim U. mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. Nuray Ü. ise Cumhuriyet Başsavcılığınca serbest bırakıldı.

Öte yandan, 18 öğretmenin daha önce Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açığa alınarak meslekten ihraç edildiği öğrenildi. 

Behzat Akcan

Etiketler: fetö soruşturması, salihli


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