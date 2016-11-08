Edinilen bilgiye göre olay; Cumhuriyet Mahallesi Menderes Caddesi üzerindeki Samet Aktaş’a ait Aktaş Market’te meydana geldi. Marketten hırsızlık ihbarı alan Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgeyi çember altına alarak, hırsızlık olayına karıştığı değerlendirilen 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Polis çalınmak istenen 4 adet alkollü içki, 280 TL para ve çeşitli markalarda 780 paket sigaraya el koyarken, olayın şüphelileri O.C. ve İ.T. ise emniyetteki ifadesinin ardından, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Salihli İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşcı, kentte huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceğini söyledi.

Behzat Akcan