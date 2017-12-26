Salihli’de parklara kışlık bakım

Şehir merkezindeki park, bahçe ve yeşil alanlarda çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, orta refüjler, ana arterler ve parklarda başlattığı çiçeklendirme çalışmalarıyla güzel bir görüntü oluşturuyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bir taraftan kış mevsimine uygun çiçek dikimi yaparken, bir taraftan da cadde ve sokaklarda bulunan ağaçları budayarak ilçeye güzel bir görünüm kazandırıyor. Fevzi Tüzünalp parkında çim ekimi gerçekleştiren ekipler, Gümüş Çayında belediyeye ait spor tesislerinin de çevre düzenlemesini tamamladı.

Hem çevrenin temiz bir görünüme kavuşması hem de çocukların oyun parklarında güvenli ve hoş vakit geçirmesine çok önem verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Gerçekleştirdiğimiz kapsamlı çalışmaların sonunda parklar ve yeşil alanlarını vatandaşlarımızın rahat nefes alabileceği bir alan haline getiriyoruz. Salihli Belediyesi Kurşunlu Serasında ürettiğimiz rengarenk çiçekler ile şehrin her noktasına mevsime uygun çiçek dikimi yapıyoruz” dedi.

Behzat Akcan

