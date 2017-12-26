Diğer
Kategoriler

Salihli’de parklara kışlık bakım

Salihli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde başlatılan kış bakım çalışmaları devam ediyor.

Salihlide parklara kışlık bakım

26 Aralık 2017 23:52

Şehir merkezindeki park, bahçe ve yeşil alanlarda çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, orta refüjler, ana arterler ve parklarda başlattığı çiçeklendirme çalışmalarıyla güzel bir görüntü oluşturuyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bir taraftan kış mevsimine uygun çiçek dikimi yaparken, bir taraftan da cadde ve sokaklarda bulunan ağaçları budayarak ilçeye güzel bir görünüm kazandırıyor. Fevzi Tüzünalp parkında çim ekimi gerçekleştiren ekipler, Gümüş Çayında belediyeye ait spor tesislerinin de çevre düzenlemesini tamamladı.
Hem çevrenin temiz bir görünüme kavuşması hem de çocukların oyun parklarında güvenli ve hoş vakit geçirmesine çok önem verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Gerçekleştirdiğimiz kapsamlı çalışmaların sonunda parklar ve yeşil alanlarını vatandaşlarımızın rahat nefes alabileceği bir alan haline getiriyoruz. Salihli Belediyesi Kurşunlu Serasında ürettiğimiz rengarenk çiçekler ile şehrin her noktasına mevsime uygun çiçek dikimi yapıyoruz” dedi.

Behzat Akcan
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç