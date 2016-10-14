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Salihli’de polisten asayiş uygulaması

Manisa’nın Salihli ilçesinde 140 polisle 9 ayrı noktada asayiş uygulaması yapıldı.


14 Ekim 2016 23:31

Genel asayiş uygulamasına katılan polis ekipleri araçları tek tek durdurarak, araçlar ve şahısların üzerlerini didik didik arandı. Uygulama da toplam 469 araç durdurularak plakaları tek sorgulanırken, 707 şahısında tek tek GBT sorgusu yapıldı. Yapılan genel asayiş uygulamasında suç unsuru bulunan araçlar bağlanarak trafikten men edilirken, birçok sürücüye de ceza-i işlem uygulandı.
Salihli İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşcı, kentin huzur ve güvenliğin sağlanması, suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceğini söyledi.

Behzat Akcan
 

Etiketler: asayiş uygulama


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