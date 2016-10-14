Genel asayiş uygulamasına katılan polis ekipleri araçları tek tek durdurarak, araçlar ve şahısların üzerlerini didik didik arandı. Uygulama da toplam 469 araç durdurularak plakaları tek sorgulanırken, 707 şahısında tek tek GBT sorgusu yapıldı. Yapılan genel asayiş uygulamasında suç unsuru bulunan araçlar bağlanarak trafikten men edilirken, birçok sürücüye de ceza-i işlem uygulandı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşcı, kentin huzur ve güvenliğin sağlanması, suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceğini söyledi.

Behzat Akcan

