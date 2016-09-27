Adliye Taksi Durağı’nda 3 aydır eşi Yunus Ayverdi ile birlikte çalıştığını ifade eden Sevda Ayverdi, en büyük destekçisinin de yine eşi olduğunu, sadece gündüzleri çalıştığını söyledi. Bir fabrikada işletme elemanı olarak çalıştıktan sonra eşine destek amacı ile bu mesleğe başladığına vurgu yapan Ayverdi, “Kendi öz babam gibi çok sevdiğim kayın babam uzun yıllar bu mesleği yaptı. Onun çok sevdiği bu emanetini sahip çıkmak istedim. Eşim ve ailemin desteği ile de bu yolda bismillah dedim” dedi.

“En büyük destekçim eşim”

Müşterilerin bayan bir sürücü görünce önce şaşkınlık yaşadıklarına vurgu yapan Ayverdi, ancak memnun kaldıklarını ve kendisine de her zaman destek verdiklerini belirterek “Gerek memur olsun, gerekse Adliye personeli olsun bana her konuda yardımcı oluyorlar. Bu meslekte yeni olduğum için, bazı acemiliklerim oluyor, ancak burada eşimin bana olan desteği çok önemli” dedi.

Salihli gibi bir ilçede bu mesleği yapmanın çok önemli olduğunu kaydeden Ayverdi “Bir bayan taksi sürücüsü hoş karşılanır mı diye ilk başlarda bir tereddütlerim vardı, ancak işe başlayınca bu tereddütlerim tamamen yok oldu. Bu işte başarılı olacağım diye bu yola çıktım. Bir bayan olarak, erkek mesleği olan taksicilikte başarılı olacağını kanıtladım. İşimi arzu ve şevkle yapıyorum. Çünkü işimi çok seviyorum” diye konuştu.

“Sonuçta ben bir anneyim”

“Sonuçta ben bir bayanım ve aynı zamanda bir anneyim” diyen Ayverdi “Attığım her adımda kızıma örnek bir anne olmak istedim. Ayrıca kızıma bir bayanın nasıl güçlü olması gerektiğini örnek olmak istedim. Kızımla birlikte diğer bayanlara da bu konuda öncülük yaptığımı düşünüyorum. Ülkemizde nasıl bayan muhtarlarımızın çoğaldığı gibi, bayan taksi şoförlerinin de ülkemizde daha fazla olmasını gönülden arzu ederim” dedi.

Ayverdi, bu mesleğe başlamasında en büyük yol göstericisinin Salihli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Murat Dağıstanlı ile oda sekreteri Emel Durgun olduğuna vurgu yaptı ve kendilerine teşekkür etti.

Behzat Akcan