Diğer
Kategoriler

Salihli’ye beş buçuk ayda yedinci vekil

15 Haziran'da Salihli Kaymakamı Ertan Peynircioğlu'nun Niğde Valisi olarak atanmasının ardından Salihli'ye 5,5 buçuk ay içinde 7'nci kaymakam vekili atandı. Salihli Kaymakamlığına Manisa Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin’in vekalet edeceği belirtildi.

Salihliye beş buçuk ayda yedinci vekil

29 Kasım 2016 18:46

Salihli Kaymakamı Ertan Peynircioğlu'nun Niğde Valisi olarak atanmasının ardından Salihli Kaymakamlığına Alaşehir Kaymakamı Osman Bilgin, Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Kula Kaymakamı Murat Güven ile FETÖ soruşturmasında açığa alındıktan sonra intihar eden Ahmetli Kaymakamı Necmi Akman ile Manisa Vali Yardımcıları Abruhrahman Koçoğlu ve Ali Osman İşşen vekalet etmişti. Manisa Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin 5,5 ayda Salihli Kaymakamlığına vekalet edecek olan 7'nci isim oldu.

Sıdkı Zehin Kimdir?
1968 Babaeski doğumlu olan Sıdkı Zehin, ilk ve orta öğrenimini Karahalil İlköğretim Okulu’nda, Orta öğrenimini Aydın Söke Ziraat Teknik Lisesi’nde tamamladı. İstanbul Halkalı Ziraat Meslek Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Zehin, sırasıyla Bilecik İnhisar Kaymakam Vekilliği, Niğde Çamardı Kaymakamlığı, Edirne Lalapaşa Kaymakamlığı, Şanlıurfa Hilvan Kaymakamlığı, Sinanpaşa Kaymakamlığı ile Hakkari ve Kastamonu’da Vali Yardımcılığı görevinde bulundu.
Aynı zamanda Manisa Vali Yardımcısı olarak görev yapan Zehin, evli ve 2 çocuk babası. 

Behzat Akcan

Etiketler: 15 Haziran, kaymakam vekili, Manisa Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, niğde valisi, salihli, Salihli Kaymakamı Ertan Peynircioğlu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç