Salihli Kaymakamı Ertan Peynircioğlu'nun Niğde Valisi olarak atanmasının ardından Salihli Kaymakamlığına Alaşehir Kaymakamı Osman Bilgin, Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Kula Kaymakamı Murat Güven ile FETÖ soruşturmasında açığa alındıktan sonra intihar eden Ahmetli Kaymakamı Necmi Akman ile Manisa Vali Yardımcıları Abruhrahman Koçoğlu ve Ali Osman İşşen vekalet etmişti. Manisa Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin 5,5 ayda Salihli Kaymakamlığına vekalet edecek olan 7'nci isim oldu.

Sıdkı Zehin Kimdir?

1968 Babaeski doğumlu olan Sıdkı Zehin, ilk ve orta öğrenimini Karahalil İlköğretim Okulu’nda, Orta öğrenimini Aydın Söke Ziraat Teknik Lisesi’nde tamamladı. İstanbul Halkalı Ziraat Meslek Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Zehin, sırasıyla Bilecik İnhisar Kaymakam Vekilliği, Niğde Çamardı Kaymakamlığı, Edirne Lalapaşa Kaymakamlığı, Şanlıurfa Hilvan Kaymakamlığı, Sinanpaşa Kaymakamlığı ile Hakkari ve Kastamonu’da Vali Yardımcılığı görevinde bulundu.

Aynı zamanda Manisa Vali Yardımcısı olarak görev yapan Zehin, evli ve 2 çocuk babası.

Behzat Akcan