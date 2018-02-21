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Salon bulamayan tekvandocular, sokakta çalışıyor

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan üç tekvandocu salon ve antrenör bulamadıkları için müsabakalara sokakta hazırlanıyor. Sporu çok sevdiklerini belirten üç arkadaş, Kızıltepeli yetkililerden çalışacak bir salon ve antrenör istiyor.

Salon bulamayan tekvandocular, sokakta çalışıyor

21 Şubat 2018 10:27

Kızıltepeli Ömer Güneş 6, Kadir Kaplan ve Umut Kaplan da bir buçuk yıldır tekvando sporu ile uğraşıyor. Türkiye şampiyonluğu başta olmak üzere birçok müsabakaya katılan 19 yaşındaki Ömer Güneş, arkadaşları Kadir Kaplan ve Umut Kaplan için tekvando adeta bir aşka dönüşmüş durumda. Ancak üç sporcu çalışacak bir salon ve çalıştıracak hoca bulamıyor. Bunun için üç tekvandocu, parklarda ve sokaklarda hazırlanıyor. Kızıltepe belediye binasının arkasında otogara ait boş alanda her gün bir araya gelen üç arkadaş çalışmalarını burada sürdürüyor. Ancak yağmurlu günlerde çalışamıyorlar. 

Sporu çok sevdiğini belirten Kadir Kaplan, "Bir buçuk yıldır tekvando yapıyoruz. Bizim bir tane salona ihtiyacımız var. Açık alanda spor yapmak çok zor. Çamur ve yağmur var. Bir salona ve bir antrenöre ihtiyacımız var. Müsabakalara hazırlanmak için yetkilerden bir salon istiyoruz bu sporu sevdiğimizi için yapıyoruz. Bu sporu hiçbir şeye değiştirmem. Tekvando güzel bir spor" dedi.

Kızıltepe Belediyesi'ne seslenen Umut Kaplan, "Otogarda spor yapıyoruz. Belediyemizden herhangi bir yetkili yardımcı olursa seviniriz. Onlara sesleniyoruz. Sporu çok seviyoruz. Bir salon olursa daha iyi olur. Gençlerin spor yapması için destek olunursa seviniriz" şeklinde konuştu. 

Selman Güneş
 

 

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