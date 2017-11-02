Salzburg Konyaspor şifresiz veren kanallar hangileri?

Salzburg Konyaspor maçına haberimizin detaylarından rahatça ulaşabilirsiniz, canlı anlatımlar, maçın geniş özeti maç sonrasında sizlerle buluşacak. Peki şifresiz ve canlı olarak Salzburg ve Konyaspor maçı nasıl izlenir? Hepsi ve daha fazlası bu haberimizde yer alıyor.

Salzburg Konyaspor karşılaşmasını şifresiz verecek kanallar

Konyaspor’un Salzburg ile oyanacağı karşılaşmayı bu akşam İtalya'dan Sky Calcio 2, İngiltere'den Sky Sports 1, Portekiz'den Sport TV1, Güney Afrika'dan SupérSport 3, Yunan Nova Sports 3, Romanya'dan Digi Sport 1, Sırbistan'dan Aréna Sport 4, Fransa'dan béIN Sports FR, Rusya'dan NTV Plus Futbol 2, Polonya'dan C+ Family, Arnavutluk'tan HD SupérSport 4 HD, Avusturya'dan SRF Zwéi, İsrail'den TVé La 1 5 SPORT, Almanya'dan HD Sky Sport 5, Güney Amerika'da béIN Sports 1 ve Brezilya'dan Sports TV yayınlayacak.

