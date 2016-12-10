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Saman yüklü kamyon alev alev yandı

Konya’nın Akşehir ilçesinde park halindeki saman yüklü kamyonda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alev alev yanan saman uzun uğraşlar sonucu söndürülürken, kamyon kullanılamaz hale geldi.


10 Aralık 2016 10:29

Olay, gece geç saatlerde Akşehir Yeni Mahalle Cumhuriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Mazlum’a ait olduğu öğrenilen evin önünde park halinde bulunan saman yüklü 42 Y 5488 plakalı kamyonda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Saman yüklü kasada başlayan yangın sebebiyle kamyon bir anda alevler içinde kaldı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Samanların içten içe yanması ve yoğun dumandan zorlukla müdahale edilen yangında sokaktaki elektrik hatları da yandı. İçten içe yanan samanların tam olarak söndürülebilmesi için yangın mahalline kepçe istendi. Yangın yerine gelen iki kepçe kamyonun kasasındaki samanları yere boşalttı. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangın sonrası kamyonun kasası tamamen yanarken, ön kısmı kısmen zarar gördü. Yangın söndürme çalışmaları sırasında Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da olay yerine gelerek bilgi aldı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Cemal Filiz
 

Etiketler: saman, yangın


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