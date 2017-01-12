Edinilen bilgiye göre kaza, Allahdiyen Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Onur Gök yönetimindeki 45 SS 123 plakalı saman yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayıp devrildi. Sürücü Gök, kazayı yara almadan atlatırken, yol yaklaşık 1.5 saat trafiğe kapalı kaldı. Devrilen kamyondaki saman balyalarının başka bir kamyona yüklenmesi ve çekici tarafından devrilen kamyonun çekilmesinin ardından, Salihli-Ödemiş yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Jandarma kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Behzat Akcan