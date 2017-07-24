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Saman yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, ehliyeti olmadığı iddia edilen sürücünün kullandığı saman yüklü kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Saman yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

24 Temmuz 2017 17:22

Kaza, Beyşehir-Derebucak Karayolu’nun 17. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sadık K. (33) yönetimindeki 42 KD 815 plakalı otomobil, kısık virajı mevkisinde karşı yönden gelen Cihat A. (23) idaresindeki 63 AL 913 plakalı saman yüklü kamyonla çarpıştı. Kazada, çarpışmanın etkisiyle saman yüklü kamyon şarampole devrilerek yan yatarken, otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılan sürücü Sadık K. ve araçtaki Osman Ö. (34) ile kamyon sürücüsü Cihat A. ve yanındaki M.A.Ç. (16) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Sadık K.’nin yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildiği öğrenildi. Kaza sonrası polisin yaptığı incelemede kamyon şoförü Cihat A.’nın ehliyetinin olmadığı belirlendi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Ali Rıza Önses


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