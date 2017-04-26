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Samandıra’da otoyol gişelerine tır çarptı: 1 yaralı

Samandıra TEM otoyolunda kontrolden çıkan bir tırın gişelere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Samandırada otoyol gişelerine tır çarptı: 1 yaralı

26 Nisan 2017 23:30
Samandıra’da otoyol gişelerine tır çarptı: 1 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sularında Oktay Akpınar’ın idaresindeki 14 KG 569 plakalı tır, Samandıra TEM otoyoluna geldiği sırada kontrolden çıkarak gişelere çarptı. Kazada sürücü Oktay Akpınar yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.
Kaza sonrasında hem gişelerde hem de tırda maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle TEM oto yolunda yoğun bir trafik oluştu. Kaza yapan aracın kaldırılması ile trafik bir süre sonra normale döndü. 

Metin Başar

Etiketler: otoyol gişeleri, Samandıra, TIR


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