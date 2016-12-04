Çemişgezek ilçesinde soğuk havalara rağmen kavunlar, manav tezgahlarında ve sofralarda yerini koruyor. İlçenin özellikle Sakyol ve Kıraçlar köylerinde yoğun olarak yetiştirilen kavunlar, üretici ve tüketiciler tarafından çeşitli yöntemlerle samanlıklarda saklanarak, mart ve nisan aylarına kadar tüketilebiliyor.

Yazdan kalma lezzeti, soğuk günlerde de vatandaşların tatmasını sağladıklarını belirten Çemişgezekli kavun üreticisi Emrah Özcan, “Yaz meyvesi olan kavunun kışlık çeşidini vatandaşlarımızın da tatması için ilçe merkezimizde satıyoruz. Nisan ayında ektiğimiz bu kavunlar Eylül ayının ortalarında olgunlaşıyor. Tüketicilerin tercih ettiği bir kavundur. Özellikle kavunun zedelenmemesine toplanırken dikkat etmeliyiz. Kuru yerde muhafaza etmeliyiz. Nem ve darbeler kavunun ömrünü kısaltır. Eğer gereken saklama koşullarını yerine getirirsek kavunumuz soframızda ziyadesiyle bize istediğimiz lezzeti verir. En iyi saklama şekli olarak, yerimiz uygunsa samanlıklarda, samanlığın içinde, kuru otların içinde saklayabiliriz. Ya da filelere koyulup asılarak gayet güzel bir şekilde muhafaza edilebilir. Kış kavunu tabiatı gereği biraz serttir. İyi kavun seçerken iri olmasına, şeklinin dolgun ve üstünün kemreli olmasına dikkat etmeliyiz. Kavunu dalından kopartırken sapının uzun bırakırsak onun dayanıklılığını arttırabilir, daha geç çürümesine neden olur” dedi.

Sezai Akın