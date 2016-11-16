Edinilen bilgiye göre, Sakarya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı ve ticaretini önlemek amacıyla Kocatöngel Mahallesi'nde A.O'ya ait bir eve operasyon yaptı. Ekiplerin evin arka bahçesinde bulunan samanlıkta yaptığı aramada, ruhsatsız olduğu belirlenen 2 kalaşnikof, tabanca, av tüfeği, kalaşnikof tüfeklerine ait 4 şarjör, 120 mermi ve tabancaya ait 212 mermi ile 2 şarjör ele geçirdi. Gözaltına alınan A.O'nun jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Bilal Bilir

