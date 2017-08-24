Samaras: 'Geçmişimi geride bıraktım'

Süper Lig’e birçok yeni dünya yıldızı gelirken, TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor da dünya ünlü bir yıldız olan Georgios Samaras’ı renklerine bağlamıştı. Kariyerinde Manchester City ve Celtic gibi köklü takımlarda mücadele eden 32 yaşındaki Yunan yıldız, kariyerinin sonuna doğru yaklaşırken bütün konsantrasyonunun kırmızı-beyazlı takımda olduğunu ifade etti.

“Geçmişimi geride bıraktım”

Büyük başarılarla dolu geçmişini geride bıraktığının altını çizen 1,93 boyundaki Georgios Samaras, “Burada her şey çok olumlu gidiyor. Samsun şehrine geldiğimden dolayı çok mutluyum. Samsun, Samsunspor, hocamız, yönetim ve taraftarlar bana çok ilgi ve alaka gösterdiler. Gayet mutluyum kendimi evimde gibi hissediyorum. Geçmişte çok büyük takımlarda oynadım ama ben geçmişimden bahsetmeyi sevmiyorum. Geçmişi tamamen geride bıraktım. Şu anda tamamen Samsunspor hizmet etmek için buradayım. Bizim hedeflerimiz var. Geleceğe yönelik çok büyük planlarımız var. Yeni stadımız var. Yeni statla beraber hedeflerimiz de büyüdü. Hep birlikte takım olarak Süper Lig’e çıkmak istiyoruz. Ben de buna katkı sağlamak istiyorum” dedi.

“Ne kadar gol attığım değil, ne kadar puan topladığımız önemli”

Gekas gibi tipik bir santrafor olmadığını vurgulayan Samaras, belli bir gol hedefinin olmadığını belirterek, “Buraya gelmeden önce Gekas’a danışmadım. Samsunspor’un bana bir teklifi oldu. Bu teklifin ardından çok yoğun gelişmeler başladı. Bu yoğun görüşmelerden dolayı zamanım olmadı. Bir de ben bu transferin gizli kalmasını istedim. Her gün 2 imanımız var. Hocalarımızla beraber yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Hazır hale gelebilmek için elimden geleni yapıyorum. Önümüzde bir milli takım arası var. Bu 2 haftalık ara kendimi hazırlamam açısından çok yararlı olacaktır. Şu anda 90 dakika oynayamam ama çalışıp hazır hale gelmeye çalışıyorum. Ben tipik merkez santraforlardan değilim. Ceza sahası içerisinde bulunan santrafor tipi değilim. Daha çok sol kanatta oynuyorum. Gekas gibi bir forvet değilim. Daha çok takıma gol pozisyonu hazırlamak amacındayım. Ne kadar gol atacağımı söyleyemem. Benim için sadece önemli olan, sezon sonu ne kadar para toplayacağımızdır” diye konuştu.

Georgios Samaras, Samsunspor’a gelmeden önce sırasıyla Heerenveen, Manchester City, Celtic, West Bromwich, Al Hilal Riyadh, Rayo OKC ve Zaragoza takımlarında forma giymişti. Kariyeri boyunca kulüpler bazında 415 resmi müsabakaya çıkan Samaras, 112 kez fileleri sarstı. 60 kez Yunanistan Milli Takım forması giyen Samaras, 6 kez de milli takımda gol sevinci yaşadı.