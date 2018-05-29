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Samet Aybaba Bursaspor’a imzayı atıyor

Bursaspor’da Başkan Ali Ay’ın yeniden göreve seçilmesinin ardından takımın başına getirdiği Teknik Direktör Samet Aybaba, bugün resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Samet Aybaba Bursaspora imzayı atıyor

29 Mayıs 2018 10:44

Yeşil-beyazlı kulüpte önceki gün yapılan olağan genel kurulda mevcut başkan Ali Ay, yeniden göreve seçilmişti. Başkan Ay’ın, teknik direktörlük koltuğu için görüştüklerini açıkladığı tecrübeli çalıştırıcı Samet Aybaba, dün Bursa’ya geldi. Bugün saat 14.00’te Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde resmi sözleşmeyi imzalayacak olan Aybaba’nın yıllık 900 bin Euro alacağı, yapılacak sözleşmenin ise 2+1 yıllık olacağı belirtildi. 2007-2008 yıllarında Bursaspor'da görev alan Samet Aybaba, 2. kez yeşil-beyazlı takımın başına geçecek.  

Mesut Alan
 

 

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