Samet Aybaba: 'Daha erken gol atabilseydik, maçı kazanabilirdik'

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda karşılaştığı Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, “Oyuna iyi başlayamadık. Baskı altında kaldık, iyi çıkamadık. Bu nedenle orta sahadaki bireysel hatalardan golü yedik. Rakip 10 kişi kalınca oyun kontrolü bize geçti. Yıldız oyuncularımız var. Onların bireysel yetenekleri de daha sonra ortaya çıktı. Daha erken gol atabilseydik, maçı kazanabilirdik. Oyuncularımı kutluyorum. Başakşehir’e de şampiyonluk yolunda başarılar dilerim” diye konuştu.

Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar

