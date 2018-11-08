Samet Aybaba: 'Kasımpaşa maçını kayıpsız geçmek istiyoruz'

Bursaspor, hafta sonu kendi evinde oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Bugün Özlüce Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, kısa pas ve kontrol çalışmasıyla devam etti. Sakatlığı bulunan Bogdan Stancu ve Abdullahi Shehu kondisyon salonunda çalışırken, futbolcuların arasındaki neşeli hareketleri ise dikkatlerden kaçmadı.

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, “Ciddi bir takım ile karşılaşacağız. Özellikle hızlı hücum yapıyorlar. Dikine çabuk çıkıyorlar. Biz de iyi takımız. 3-4 haftadır daha iyi şeyler yapmaya başladık. İyi ve keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. İçerideki son 2 maçımızı kazandık. Bundan sonraki maçlarımızı da kazanmak istiyoruz. Taraftarımız burada büyük güç olacak. Onların da desteğini bekliyoruz. Bu maçları kazanıp ligin ikinci yarısında farklı yerlerde olmayı hedefliyoruz. İlk 10'un içinde olmayı hedefliyoruz. Bunun 1'incisi de 10'un içinde 2'incisi de 10'un içindedir. İlk olarak keyif veren futbolumuzu devam ettirelim. Bursa futbol şehridir. Biz sadece kazanmak değil, iyi de oynamak zorundayız. Bu şehri tekrar futbola döndürmek istiyoruz. Biz bu işi doğru yapalım. Sonra da yapacağımız hamlelerle yukarıları hedefleyelim. 3-4 sene içerisinde eski günlerini aratmayan bir takım haline geleceğiz” dedi.

Mustafa Denizli'nin kalitesi ve yaptığı işlerin ortada olduğu ifade eden Aybaba, “Kendisini çok severim. Sahada rakibiz. Biz ondan daha iyisini yapmaya çalışacağız. Onlar bizi, biz onları tanıyoruz. Sonuçta oyuncular maçın skorunu belirliyor. Bizim takımda şu anda hava çok iyi. Bunu devam ettirirsek, her şey bizim lehimize olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Görevi bırakacağına dair çıkan haberleri Bursaspor Yardımcı Antrenörü Recep Çetin'e sorulmasını isteyen Aybaba, "Gece nasıl böyle bir haber yapılıyor bilemem. Yanımda bir Recep var. İsterseniz bir de ona sorun. Oradan çıkmasın fısıltı. Böyle bir şey yok arkadaşlar, biz işimizin başındayız. Böyle bir şey olsa söyleriz zaten. Kafamızda planladığımız bir şey varsa kimseden gizleyecek değiliz. Böyle bir konu ve düşünce yok. Türkiye'de bazen böyle haberler çıkıyor” şeklinde konuştu.

Abdullah Çibir