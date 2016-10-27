Bir süredir lösemi tedavisi gören Buse Nur Kaba’ya moral ziyaretinde bulunmak için Hatay’a gelen Aybaba, Karakese mahallesinde ailesiyle birlikte yaşayan Buse Nur’u evinde ziyaret etti.

Teknik Direktör Samet Aybaba, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Geleceğimiz olan evlatlarımıza hepimiz sağlıklı sağlıksız diye ayrım yapmadan doğru bir şekilde bakmalıyız. Bu ülkenin insanları evlatlarına doğru bakması lazım, hastalandıktan sonra bir şeyler yapalım gayretini artık geri planda bırakalım. Evlatlarımızın doğuşundan eğitimine büyüyene kadar nasıl katkı sağlarız diye düşünmeli, onlar bizim evlatlarımız bu ülkenin evlatları" ifadelerini kullandı.

Aybaba, Buse Nur'u ziyaret etmekten dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Ayrıca kendisini de çok iyi gördüm. Bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum” dedi.

Karşısında Samet Aybaba’yı gören ve giydiği Beşiktaş formasıyla karşılayan Buse Nur, "Onun beni görmeye geleceğini duyduğumda çok mutlu olmuştum, şimdi kendisini karşımda görünce çok daha mutlu oldum" diye konuştu.

Duygulu anların yaşandığı buluşmada Samet Aybaba ile bir süre sohbet eden Buse Nur Kaba birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Necati İvgin

