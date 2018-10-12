Samet Aybaba'dan sürpriz ziyaret

Türkiye Basketbol Ligi'nin ilk haftasında evinde Mamak Belediyesi Yeni Mamak Spor ile karşılaşacak Bursaspor Basketbol, medya gününde basın mensuplarıyla buluştu. Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşen medya gününe basketbol takımının yanı sıra Şube Başkanı Sezer Sezgin ve futbol takımı Teknik Direktörü Samet Aybaba katıldı. Fotoğraf çekiminin ardından açıklamalarda bulunan Başantrenör Arda Vekiloğlu şunları söyledi:

"Heyecanlıyız, gerçekleştirmek istediğimiz bir hedefimiz var. Bununla ilgili bizleri bekleyen zorluklar var. Maratona nasıl başladığınız çok önemli. Bildiğiniz gibi sezonu 1. Sırada bitiren takım direkt Süper Lig'e çıkacak. Her hafta final niteliğinde maç oynayacağız. Bunun bilincindeğiz. İnşallah hedeflerimizin gerçekleştiği bir lig olur."



Samet Aybaba ise yeni sezon öncesi basketbol takımımıza başarılar dilerken sık sık maçlara gelmeye çalışacağını söyledi. Aybaba daha sonra basket topunu alarak atış denemeleri yaptı.Süleyman Aydın