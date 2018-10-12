İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samet Aybaba'dan sürpriz ziyaret

Samet Aybaba'dan sürpriz ziyaret
Samet Aybaba'dan sürpriz ziyaret

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, yeni sezon öncesi basketbol takımına başarılar diledi. Aybaba daha sonra basketbol topu ile atış yaptı.

Türkiye Basketbol Ligi'nin ilk haftasında evinde Mamak Belediyesi Yeni Mamak Spor ile karşılaşacak Bursaspor Basketbol, medya gününde basın mensuplarıyla buluştu. Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşen medya gününe basketbol takımının yanı sıra Şube Başkanı Sezer Sezgin ve futbol takımı Teknik Direktörü Samet Aybaba katıldı. Fotoğraf çekiminin ardından açıklamalarda bulunan Başantrenör Arda Vekiloğlu şunları söyledi:
"Heyecanlıyız, gerçekleştirmek istediğimiz bir hedefimiz var. Bununla ilgili bizleri bekleyen zorluklar var. Maratona nasıl başladığınız çok önemli. Bildiğiniz gibi sezonu 1. Sırada bitiren takım direkt Süper Lig'e çıkacak. Her hafta final niteliğinde maç oynayacağız. Bunun bilincindeğiz. İnşallah hedeflerimizin gerçekleştiği bir lig olur."

Samet Aybaba ise yeni sezon öncesi basketbol takımımıza başarılar dilerken sık sık maçlara gelmeye çalışacağını söyledi. Aybaba daha sonra basket topunu alarak atış denemeleri yaptı.
Süleyman Aydın
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.