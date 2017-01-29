Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Şamil Tayyar'dan Aziz Yıldırım'a 'Evet' çağrısı

Şamil Tayyar'dan Aziz Yıldırım'a 'Evet' çağrısı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a FETÖ'nün çökertilmesi için referandumda ‘Evet’ oyu kullanması için çağrıda bulundu.

Şamil Tayyardan Aziz Yıldırıma Evet çağrısı

29 Ocak 2017 16:11
Şamil Tayyar'dan Aziz Yıldırım'a 'Evet' çağrısı - Tıkla İzle

Milletvekili Şamil Tayyar, kendi sosyal medya hesabından, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a çağrıda bulunduğu bir video yayınladı. Anayasa değişikliği konusunda yapılacak referandumda Aziz Yıldırım'ın 'evet' oyu kullanmasını isteyen Tayyar, video başlığında ise “Sayın Aziz Yıldırım FETÖ'yü çökertmek için 'EVET' diyorum sen de 'EVET' diyor musun?” ifadelerini kullandı.

Tayyar, yayınladığı videoda ise, "Sayın Aziz Yıldırım, FETÖ mağduru olduğunu söylüyorsun. FETÖ ile mücadele Recep Tayyip Erdoğan ve kendin dışında hiç kimsenin olmadığını söylüyorsun. Her şey geride kalsın. Gel yeni bir sayfa açalım. Önümüzde kritik bir seçim var. Sen de biliyorsun, ben de iyi biliyorum ki, Recep tayyip Erdoğan olmazsa, FETÖ ile mücadele yarım kalır. Bu mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdürmek için ben, ‘evet’ diyorum. Sen de ‘evet’ diyor musun’” ifadelerine yer verdi. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 4°C

  • Trabzon

    Trabzon 1°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!